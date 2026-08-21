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Bicos de Papel realiza la segunda edición de su gala solidaria el próximo 5 de septiembre en Ourense

Los niños oncológicos serán los presentadores del evento junto a Noelia Otero, y las 900 entradas ya están a la venta en ataquilla.com por 8 euros, con la opción de fila cero disponible. La apertura de puertas tendrá lugar a las 17:00h, dando inicio a los espectáculos a las 18 horas, y los menores de 3 años pueden entrar de manera gratuita.