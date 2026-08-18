Iñaki Osorio

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Termas de Chavasqueira: un chapuzón refrescante a pesar de la alerta por temperaturas extremas en la provincia de Ourense

La provincia de Ourense vuelve a estar en alerta por temperaturas extremas esta semana. El martes 18 de agosto la zona del Miño tiene una alerta naranja debido a los 40 grados que prevé la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Asimismo, la zona de Valdeorras comparte el mismo color aunque con un grado menos de máxima, quedándose en los 39 grados. Por su parte, las zonas noroeste y sur cuentan con una alerta amarilla y temperaturas de hasta 38°.

En contra de la creencia popular, las termas no se encuentran vacías en esta época estival llena de olas de calor, sino que muchos vecinos y turistas encuentran en ellas una manera fácil y gratuita de refrescarse. En A Chavasqueira cuentan con tres a distintas temperaturas: la de 40 grados, la de 28 y la fría, y reciben alrededor de 800-900 visitantes diariamente.