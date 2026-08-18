Imagen: Iñaki Osorio / Edición: Eli Regueira

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Lamas de Punxín, cortes de agua continuos

El interior vive estas semanas de verano un calvario con el aumento de las sequías. Las altas temperaturas, semanas sin lluvias y el aumento de la población han llevado a múltiples aldeas a pedir a sus vecinos un consumo responsable del agua, o en algunos casos a tener que surtir sus depósitos con camiones cisterna. Pero ningún contexto se equipara con el que están viviendo en Vilamoure: los habitantes de esta parroquia del concello de Punxín acumulan en lo que va de mes de agosto seis días sin que corra una gota de agua. Más información