Imagen: J. Fraiz / Edición: Eli Regueira

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Perros policías de la Guardia Civil

«Cuando marcan un lugar y aparece la droga, me alegro yo más que ellos. Supone un orgullo, porque hay muchas horas, días y meses de trabajo detrás», confiesa Laura Martín (Ávila, 1980), una guardia civil especializada en la instrucción y en la intervención con perros adiestrados. Un fino olfato, una gran fidelidad y su capacidad de aprendizaje convierten a estos animales en aliados extraordinarios en la lucha contra el delito. Pueden detectar estupefaciente en los lugares que los traficantes creían invulnerables. «Hemos encontrado en el marco de la puerta, en el aplique de una bombilla, detrás de un azulejo...», describe Laura. El hallazgo «más difícil» tuvo lugar en un establo de caballos