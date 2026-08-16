Secciones

Es noticia
Absentismo laboralConciertos CastrelosOperaciones centenariosFacenda, contra los impagosHistorias para el veranoEstilo Coyote
instagramlinkedin
Perros policías de la Guardia Civil

Perros policías de la Guardia Civil

Imagen: J. Fraiz / Edición: Eli Regueira

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Perros policías de la Guardia Civil

Imagen: J. Fraiz / Edición: Eli Regueira

Ourense
RRSS WhatsAppCopiar URL

«Cuando marcan un lugar y aparece la droga, me alegro yo más que ellos. Supone un orgullo, porque hay muchas horas, días y meses de trabajo detrás», confiesa Laura Martín (Ávila, 1980), una guardia civil especializada en la instrucción y en la intervención con perros adiestrados. Un fino olfato, una gran fidelidad y su capacidad de aprendizaje convierten a estos animales en aliados extraordinarios en la lucha contra el delito. Pueden detectar estupefaciente en los lugares que los traficantes creían invulnerables. «Hemos encontrado en el marco de la puerta, en el aplique de una bombilla, detrás de un azulejo...», describe Laura. El hallazgo «más difícil» tuvo lugar en un establo de caballos

TEMAS

Tracking Pixel Contents