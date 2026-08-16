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Incendio de un autobús en la AG-53
El incendio de un autobús de pasajeros, registrado a las 17:37 horas de este domingo en el kilómetro 71 de la autovía AG-53, se ha propagado a masa forestal y ha obligado a cortar la autovía en un tramo de ocho kilómetros de uno de los sentidos de la circulación —el que conduce a la ciudad—, entre los municipios ourensanos de Piñor y San Cristovo de Cea. En el vehículo de transporte de personas, en servicio discrecional, viajaban un total de 63 pasajeros procedentes de Valladolid. La Guardia Civil no tiene constancia de daños personales. El bus ha quedado totalmente calcinado. Más información