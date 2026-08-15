Brevebretema

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Incendio forestal en el municipio ourensano de O Riós

Un incendio forestal permanece activo este sábado en el municipio ourensano de O Riós, en la parroquia de Fumaces y A Trepa. Está activada la situación 2, por la proximidad de las llamas al núcleo de población de Fumaces. El fuego comenzó a las 16.54 horas y, según la información disponible hasta el momento, afecta a una superficie de unas 8 hectáreas. Más información