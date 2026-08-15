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Encontro de Cacharreiros de Niñodaguia
Este venres deu comezo á 12ª edición do Encontro Cacharreiro. Organizado polo Concello de Xunqueira de Espadanedo, trátase dunha cita de referencia para todas as persoas que exercen este oficio na comunidade e, baixo o abeiro da Fundación Artesanía de Galicia, converte Niñodaguia no epicentro da posta en valor e difusión da olería. Quen esta fin de semana opte por achegarse a este recuncho da Ribeira Sacra poderá atopar alí representantes de arredor de dez obradoiros e asociacións de toda Galicia, así como a participación de Carlos Lima e Xanta Monteiro, artesáns que achegan as técnicas tradicionais do barro negro que se practican en Tondela, Portugal.