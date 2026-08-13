Sergas Ourense

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La azotea del CHUO se convirtió en un mirador privilegiado para ver el eclipse

Sin embargo, hay ocasiones en las que los contratiempos dan lugar a las historias más espléndidas. Mientras cientos de ourensanos buscaban en Montealegre o en el Puente Romano el mejor lugar para contemplar el eclipse de Sol, los pacientes de Oncohematología del CHUO pudieron seguir el fenómeno desde la azotea del complejo hospitalario. La idea surgió del padre de Xabier, que le había comentado el día anterior a un conocido del hospital qué alternativas habría para poder disfrutar del momento. El propio miércoles por la mañana se acabó dando vía libre a la experiencia y, a las 19.30 horas, el personal del centro subió a la planta alta a los pacientes oncohematológicos que por sus condiciones podían salir. Más información