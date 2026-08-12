Iñaki Osorio

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Decenas de niños y niñas disfrutan en la Biblioteca Municipal de San Francisco, en Ourense, de la cuentacuentos Sabela Gago

Decenas de niños y niñas han disfrutado este 11 de agosto de la cuentacuentos Sabela Gago con la historia «Un borrancho de conto». La obra se ha llevado a cabo en la Biblioteca Municipal de San Francisco, en Ourense y durante sus 45 minutos ha requerido la intervención de los pequeños, manteniéndolos inmersos en la narración.

Gago es miembro del grupo Sarabela Teatro y trata de que sea un «contacontos interactivo» donde ellos participen: «Utilizo os menos elementos posibles porque me gusta traballar co poder da palabra. Nestos tempos nos que eles están tan bombardeados con tantos estímulos, intento que a historia cobre protagonismo e que eles participen vivenciando con coreografías, con movementos e palabras que repiten conmigo».

La historia, explica Gago, es sobre «un borrancho. Unha nena atopa un garabato, non sabe o que é, e en soños se lle revela que é un barco pirata. Entón, eles van facer de piratas conmigo, van izar velas, van saber o que é a proa e a popa, e logo imos atopar un tesouro». El público estaba formado por miembros del Campamento Urbano y pequeños que asistieron con sus padres y madres Más información