Javier Fraiz

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Piden que la demolición en el antiguo balneario de la Casa de Baños do Outeiro preserve su valor patrimonial y termal

La abogada ourensana Lucila Vázquez-Gulías es la nieta de Daniel Vázquez-Gulías (Beariz, 1869 -A Coruña, 1937) y presidenta del centro cultural que preserva el legado del emblemático proyectista, una mente prodigiosa que ideó edificios modernistas que transformaron el urbanismo de la ciudad de Ourense, como los hoteles Roma y Barcelona, o la antigua Casa de Baños do Outeiro, en proceso de demolición estos días tras el incendio devastador que, el pasado mes de mayo, asestó el golpe más contundente después de años de abandono, inacción, expolio y okupación, con un deterioro que fue a peor incluso desde que el Concello de Ourense asumió la propiedad en 2016. Los trabajos de derribo causan «miedo» de entrada a Lucila. «No sabemos en qué va a derivar. Evidentemente es necesaria una actuación en el edificio, por seguridad sobre todo, pero esperamos que tengan sensibilidad y no se destruya totalmente el inmueble. Hay elementos importantes en el interior, como la escalera, las bañeras o una surgencia termal, una serie de elementos que deben ser conservados y respetados», subraya Lucila. El PSdeG exige al alcalde explicaciones sobre el derribo y el plan de actuación del Concello, propietario del inmueble ruinoso. El BNG critica la falta de proyecto de rehabilitación previo a la demolición Más información