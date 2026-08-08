Iñaki Osorio

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Las piñatas artesanales de Aspanas

Aspanas la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual cuenta con un taller ocupacional donde los usuarios aumentan su independencia, autonomía y creatividad con la elaboración de piñatas. 26 usuarios de la asociación dan forma a los deseos de los clientes que, por un precio que ronda los 15 euros, pueden decorar sus fiestas con estas elaboraciones artesanales. Los trabajadores crean las piezas con cartón, hilo, papel crepé y mucho color para animar los distintos eventos. Para poder contar con una de sus elaboraciones piden que se les avise con un mínimo de 15 días y se mande una foto del diseño. Más información