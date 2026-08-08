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Aumenta la demanda de prácticas en las autoescuelas en verano

La demanda de prácticas de jóvenes que quieren sacarse el carnet aumenta de nuevo en verano, dejando a las autoescuelas con largas listas de espera. La falta de profesores es un problema cada vez más evidente: en los últimos 3 años, solo 2 personas en Ourense aprobaron el examen de la DGT para ser formadores. Desde las autoescuelas de la ciudad aseguran que el bajo número de profesores ralentiza el proceso para ir a examen, donde por el contrario no hay ningún tipo de demora: «De las 17 plazas semanales que tenemos, a lo mejor usamos 7». Más información