Iñaki Osorio

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Ana Belén Rodríguez, profesora de pandereta y canto popular

Ana Belén Rodríguez nació en Ourense en 1979 y es profesora de pandereta y canto popular en la Escola Provincial de Gaitas desde el año 2000. Este agosto ha sido la homenajeada del programa «8m, mes a mes» de la Diputación de Ourense, bajo el lema «Mulleres que fan soar a nosa tradición», por su papel esencial en la conservación y transmisión del patrimonio musical de Galicia. «Aprender con tu abuela, con tu madre... es una satisfacción enorme», asegura. Más información