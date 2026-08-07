Policía Nacional

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Momento de la detención, en la calle del Progreso de Ourense, del fugitivo reclamado por Francia por tráfico de drogas.

Tienen cuentas pendientes con la justicia de otros países y fueron detenidos en Ourense tras ser localizados en la ciudad de As Burgas por la Policía Nacional. Un hombre que contaba con una orden europea de detención y entrega interesada por Portugal desde finales de 2025, así como un prófugo reclamado por Francia por delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes, fueron arrestados en Ourense con apenas 24 horas de diferencia. Más información