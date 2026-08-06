Javier Fraiz

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La obra del Ourense del futuro ultima su aparcamiento subterráneo de 319 plazas

En agosto, la actividad del sector de la construcción decae, pero en los primeros días del mes continúan a buen ritmo los trabajos en la obra pública del futuro Parque Coto de Canedo, en el corazón del barrio ourensano de A Ponte. La mayor inversión en marcha del Concello transformará una zona de 20.494 metros cuadrados, en la manzana interior que delimitan las traseras de los edificios de las calles Xesús Pousa Rodríguez —al oeste—, la travesía de la N-525 por la avenida Basilio Álvarez —al sur—, la Avenida das Caldas —al este—, y las calles San Rosendo y San Froilán, al norte. El proyecto, que supone un total de 9.165.618,94 millones de euros de inversión pública, con el IVA incluido —ha sido necesario un expediente de modificado que eleva el coste final con respecto a los 7.817.881,54 millones inicialmente previstos, puesto que el apartado de ejecución de obra se eleva de los 7,1 millones estimados en un principio a los resultantes 8.449.477,12—, dotará una piscina al aire libre de 733 metros cuadrados de superficie, una zona de chapoteo —una piscina pequeña para niños— de 78 m2, una pista deportiva, zona de juegos y elementos biosaludables, así como un aparcamiento subterráneo de 319 plazas, en un distrito de la ciudad con escasez de espacios de estacionamiento, sobre todo desde el cambio de la movilidad que supuso la intermodal, con 2 millones anuales de viajeros en la línea de alta velocidad Galicia-Madrid. El parking subterráneo de la estación suele estar completo muchas jornadas.