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18 exseminaristas del curso de 1961 se reencuentran en Ourense
Dieciocho exseminaristas del Seminario Menor de Ourense del curso de 1961 visitaron este 5 de agosto el Centro Cultural Marcos Valcárcel. De los 120 alumnos de su promoción, únicamente cuatro se ordenaron sacerdotes y solo dos continúan en activo. Uno de ellos, Santiago Cabido, cuenta cómo fue su época de estudio: «Eran doce años. Estudiabas en serio, incluso los sábados. Teníamos libres los jueves por la tarde, pero el resto de días eran clases a la mañana, estudio y clases a la tarde». Él empezó su profesión en Mariñamansa, aquí en la capital, después lo destinaron a la zona de Castro Caldelas y posteriormente a Laza, donde estuvo 27 años y medio. Actualmente está en Albarellos (Monterrei), desde hace 22 años.