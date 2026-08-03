Iñaki Osorio

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Alrededor de 600 niños y niñas de Ourense inauguraron el Campamento Urbano de Amencer

Entre botes de humo rosa y al canto de «Campamento Urbán, refresco do verán», la celebración ha dado comienzo a la 39ª edición de este proyecto. Xulio César Iglesias, gerente de Amencer, cuenta que este año hay un total de «casi 800» personas apuntadas y que «a inscripción está aberta ata o último día; o que pretendemos é facilitar que quen queira ver a participar, sexa un día, unha tarde ou unha semana, poida facelo».