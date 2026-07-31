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La Unidad de Caballería de la Policía colabora en la prevención y la detección temprana de incendios forestales

En la época de riesgo elevado de incendios forestales, la labor policial de prevención y disuasión resulta de gran importancia para la detección temprana de fuegos y para llevar registro de los movimientos de personas y vehículos sospechosos. Además, la mera presencia de agentes uniformados ahuyenta a quienes acuden al entorno natural para prender fuego de manera deliberada. El delito de incendio forestal está castigado en España con penas de cárcel. La Operación Lumes moviliza a especialistas de la Policía Nacional en la protección del medio ambiente y las propiedades en zonas de especial peligro. En Ourense, la provincia más castigada de Galicia —casi nueve de cada diez hectáreas calcinadas en 2025 en la comunidad pertenecían a territorio ourensano—, la Unidad de Caballería colabora con la comisaría, vigilando con frecuencia los montes de la periferia de la ciudad. La unidad también participa en operativos con la Policía Autonómica en otras áreas de la provincia. Más información