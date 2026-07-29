Iñaki Osorio

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Peregrinos desafían la ola de calor en Cea

Este martes 28 de julio han llegado 135 peregrinos al pabellón municipal de Cea. El grupo, formado por jóvenes de entre 16 y 35 años, procede de Ciudad Real y comenzó la primera etapa del camino de Vía de la Plata en Ourense. Hay 22 monitores que, divididos por parejas, acompañan a cada uno de los diez subgrupos formados por 13-14 personas. La delegación de Ciudad Real planifica esta ruta cada año que puede, abriendo inscripciones tanto en redes sociales como en las distintas parroquias. Más información