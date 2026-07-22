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Participantes del programa «Conecta con Galicia no Camiño» realizan un tramo de la vía da Prata en Ourense

Participantes del programa "Conecta con Galicia no Camiño" realizan un tramo de la vía da Prata en Ourense acompañados por el secretario general de emigración, Antonio Rodríguez y el delegado de la Xunta Manuel Pardo.