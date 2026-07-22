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Participantes del programa «Conecta con Galicia no Camiño» realizan un tramo de la vía da Prata en Ourense

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Participantes del programa «Conecta con Galicia no Camiño» realizan un tramo de la vía da Prata en Ourense

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Participantes del programa "Conecta con Galicia no Camiño" realizan un tramo de la vía da Prata en Ourense acompañados por el secretario general de emigración, Antonio Rodríguez y el delegado de la Xunta Manuel Pardo.

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