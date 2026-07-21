¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un detenido en Ourense dentro del entramado criminal de «El tren de Aragua» dedicado a robos con violencia y tráfico de drogas
Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han llevado a cabo una macro operación contra la organización criminal de «El tren de Aragua» dedicada a cometer robos con violencia e intimidación. Han sido detenidas cinco personas, una de ellas en Ourense, ingresando cuatro de ellas en prisión. Se han realizado seis registros, uno en la capital de As Burgas, en domicilios por diferentes provincias de la geografía nacional.
Últimos vídeos
CAMPEONES DEL MUNDO