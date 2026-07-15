Iñaki Osorio

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El programa «Taichí na rúa» vuelve al Jardín del Posío en su 42ª edición

El programa «Taichí na rúa» vuelve al Jardín del Posío del 1 al 17 de julio para llevar a cabo su 42ª edición. Las clases son de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 09:00h, y son gratuitas sin necesidad de inscripción previa. El maestro José Gago es el encargado de impartir estas clases, y asegura que «cada año es un éxito». Aunque la edición pasada tuvo lugar en el Pabellón de los Remedios debido a las obras que se estaban realizando en el jardín, en esta ocasión recuperaron la ubicación original: «la gente nos llamaba para saber si volvíamos al Posío, y al final lo hemos hecho aquí y son casi 120-130 personas cada día», una cifra notablemente superior a las 70-80 que acudían en el 2025. Más información