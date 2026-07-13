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Este fin de semana cayó un rayo en la iglesia de San Paio de Trado, en Pontedeva

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El impacto derribó el campanario, cuyos trozos cayeron al suelo, dañó la vivienda colindante y levantó varias tumbas de sus alrededores. Eran cerca de las 18:20 de la tarde cuando los habitantes de Trado escucharon un fuerte estruendo en el pueblo, hora a la que habitualmente estaría sucediendo la misa diaria. La ceremonia, que normalmente comienza a las 18:00h, se retrasó debido a las fiestas en la parroquia de San Benito. Más información