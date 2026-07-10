Imagen: Brevebretema / Edición: Eli Regueira

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Novena edición de Cromática, Bienal de Pintura Joven

La sala Valente acoge desde este viernes la novena edición de Cromática, Bienal de Pintura Joven, una exposición patrocinada por la Fundación Cum Laude que permanecerá abierta al público hasta el próximo 11 de septiembre. La muestra reúne 48 obras de artistas emergentes procedentes de España, México y Alemania, con el objetivo de dar a conocer el trabajo de nuevos pintores y brindarles la oportunidad de exponer en una sala de arte.