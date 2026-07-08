Imagen: Javier Fraiz / Edición: Eli Regueira

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Consejos de un especialista para evitar robos en casa en vacaciones

«Un buen protector, una cerradura que por lo menos cierre en tres sitios y una buena llave. En una vivienda hay que tener una buena puerta y una buena cerradura, ahí hay que gastar el dinero», resume Augusto García, Tito, un trabajador con una amplia experiencia en las viviendas. Ejerce en la empresa ourensana Sidese. El periodo de vacaciones propicia ausencias de varios días e incluso semanas del domicilio habitual. Las autoridades piden cautela y dan consejos de autoprotección, para evitar la desagradable experiencia de lamentar un robo en el domicilio.