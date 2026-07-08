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La avería en O Irixo interrumpió el tráfico en la estación de Ourense

La incidencia en el Avlo ha colapsado por completo la estación de Ourense. Como viene siendo habitual cada vez que el servicio sufre alguna interrupción, la concentración de pasajeros afectados es tal que no hay hueco donde estar. A estas horas reina el caos en el interior del edificio ferroviario. No se puede acceder a las casetas de información y sólo acaban de comenzar a dar alternativas ahora a un AVE que debería haber salido hace media hora ya pero simplemente a los pasajeros les están a diciendo que pasen escalonadamente aunque sin saber para qué. La circulación ferroviaria sigue suspendida totalmente.