Concello de Ourense

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Jácome defiende su salario de dedicación exclusiva: «Yo puedo cobrar lo que me dé la gana»

Aun después de su sobreseimiento, la causa por la que se investigaba a Jácome por presunta prevaricación sigue estando más que candente en la actualidad política ourensana. El pleno ordinario de este viernes —el primero después del auto de archivo del procedimiento— fue un nuevo ejemplo del levantamiento de ampollas entre el alcalde de la ciudad de As Burgas y su oposición política. Más información