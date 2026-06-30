Iñaki Osorio

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Malala Coffee & Brunch vende «galletas solidarias» en Ourense para enviar ayuda a Venezuela

Un local de brunch en Ourense regentado por venezolanos vende «galletas solidarias» para destinar todo su costo a ayudas por los temblores. María Laura Fernández y su esposo Jhon Merlo, que regentan Malala Coffee & Brunch, empezaron a vender las 'cookies' desde este jueves a un precio de 3,50€, que se envía íntegro a la familia que tienen allá. En tan solo tres días abiertos, han agotado la primera tanda, y seguirán con la campaña todo el mes de julio Más información