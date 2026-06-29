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Finaliza el Aldaba-TIC Camp tras una semana acercando las vocaciones STEM a niñas y niños en Ourense

El Aldaba-TIC Camp tocó fin tras una semana acercando las vocaciones STEM a niñas y niños, en la Escola de Enxeñaría Informática del Campus de Ourense. El campamento estuvo especialmente enfocado a mantener el interés de las niñas en el ámbito tecnológico. La treintena de asistentes aprendieron sobre programación, manejo de drones, robótica e impresión 3D. Más información