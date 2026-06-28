Iñaki Osorio

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Protección Civil celebra su décima Xornada de Convivencia de voluntarios

La jornada se celebró en el entorno del Santuario da Nosa Señora dos Milagres y reunió a más de 350 voluntarios. En el evento participaron distintos cuerpos de seguridad, desde Bomberos hasta la Policía Nacional que mostraron distintos talleres y exhibiciones. Además, hubo un simulacro de rescate. El helicóptero Pesca 2 aterrizó en Baños de Molgas para trasladar a un herido que, previamente fue rescatado por el GNR portugues, en un ejercicio de cooperación transfronteriza Más información