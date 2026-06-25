Iñaki Osorio

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¿El mejor taco de España es ourensano? Los carballiñeses de la taqueria «Ay Wey!» compiten porque así sea con su elaboración «El gusano»

Tres tacos de tinga de pollo, queso y frijoles con guacamole unidos en una experiencia que su creador, Humberto Macedo, describe como "un pedacito de México desde Galicia". Para llegar a la fase estatal antes deben vencer en la autonómica, compiten contra una decena de establecimientos de las otras tres provincias gallegas. Las votaciones ya cerraron, pero confian en el resultado, "cuando vinieron los expertos gastronómicos no nos podían decir nada, pero notamos que le gustaba", valora positivamente el matrimonio mexicano al frente del establecimiento hostelero Más información