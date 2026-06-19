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Monterrei abre su parque acuático para sobrellevar las altas temperaturas

Monterrei abre su parque acuático para sobrellevar las altas temperaturas

Iñaki Osorio

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Monterrei abre su parque acuático para sobrellevar las altas temperaturas

Iñaki Osorio

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El calor no dio tregua y Monterrei volvió a convertirse en el refugio perfecto para escapar de una jornada abrasadora. Con los termómetros marcando 33,5 grados centígrados, pero una sensación térmica superior, que invitaba a buscar cualquier sombra, corriente de aire o lámina de agua, el parque acuático abrió este viernes sus puertas para inaugurar una nueva temporada estival que se prolongará hasta el próximo 13 de septiembre. Más información

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