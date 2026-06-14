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Amplio dispositivo en el monte ourensano para luchar contra un incendio forestal en Boborás
El concello de Boborás, en O Carballiño, ha despertado esta mañana con la trágica noticia de registrar uno de los primeros incendios forestales del año. Un fuego permanece activo en la parroquia de Moreiras, entre la zona de O Gabián y Mecoña. Medio rural informa de que la superficie afectada por el incendio ronda ya las 50 hectáreas y que se ha declarado el nivel 2.
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