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Amplio dispositivo en el monte ourensano para luchar contra un incendio forestal en Boborás

El concello de Boborás, en O Carballiño, ha despertado esta mañana con la trágica noticia de registrar uno de los primeros incendios forestales del año. Un fuego permanece activo en la parroquia de Moreiras, entre la zona de O Gabián y Mecoña. Medio rural informa de que la superficie afectada por el incendio ronda ya las 50 hectáreas y que se ha declarado el nivel 2.