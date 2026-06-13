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Estudantes de Intelixencia Artificial do IES Universidade Laboral participan no reto da Agencia Espacial Europea, CanSat
Os estudantes da asignatura de Intelixencia Artificial do IES Universidade Laboral participaron por primera vez no reto da Agencia Espacial Europea, CanSat.
O equipo, que participou baixo o nome de Barreiros, en homenaxe a Eduardo Barreiros, levouse o galardón de «misión científica destacada» pola sua idea: un escudo térmico para protexer as sementes do contraste de temperaturas no cosmo, comprobando se unha horta no espazo é posible. Más información