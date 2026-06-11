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Los subcampeones de la Liga Maker Drone montan un circuito para sus compañeros en el Colegio Maristas de Ourense

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Los subcampeones de la Liga Maker Drone montan un circuito para sus compañeros en el Colegio Maristas de Ourense

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El colegio Maristas de Ourense ofreció este jueves una exhibición de drones tras proclamarse subcampeón en la Liga Maker Drone. Aprovechando la Feira de Talentos del centro, los competidores, alumnos de 2º de ESO, mostraron el dispositivo al resto de clases y organizaron una demostración en el gimnasio. Para ello, prepararon un circuito interior en el que el alumnado pudo conocer de cerca el funcionamiento de los drones y aprender nociones básicas sobre su manejo. Más información

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