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Una marea celeste en Ourense para conocer a Hugo Álvarez, jugador del Celta

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Cientos de niños (y no tan niños) hicieron una larga cola este jueves en el centro comercial Pontevella de Ourense para conseguir una foto y un autógrado de Hugo Álvarez, futbolista del Celta. El jugador, único ourensano en el primer equipo del club vigués, fue una auténtica sensación en su tierra natal. Más información