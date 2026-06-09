David Alján / Eli Regueira

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Tapa que representará a Ourense para ser la mejor de Galicia

La chef Beatriz Alcalá, de La Zapatería del Abuelo, participa en el concurso Sete Cidades, Sete Sabores 2026, tras quedar subcampeona del último concurso municipal. El 30 de junio competirá en la Cidade da Cultura con cocineros de las otra seis urbes gallegas para determinar el "Mellor Cociñeiro de Tapas" de la comunidad, que representará a su tierra en el próximo concurso nacional.