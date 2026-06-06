Secciones

Es noticia
La visita del Papa, en directoCierre de camas del SergasVigo Mundial 2030Vuelco camión cisterna AP-9Nueva conectividad vuelos VigoNegocios con historia en Vigo
instagramlinkedin
Vuelta a casa de los vecinos afectados por el incendio

Vuelta a casa de los vecinos afectados por el incendio

Javier Fraiz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vuelta a casa de los vecinos afectados por el incendio

Javier Fraiz

Ourense
RRSS WhatsAppCopiar URL

Tras el susto y la ausencia obligada, vuelve a ser habitable el bloque residencial contiguo al edificio okupado que quedó destruido por un incendio en Ourense, el sábado 30 de mayo. Harán falta arreglos y limpieza en las viviendas, debido a los daños causados por el humo. Una actuación de emergencia en el portal, apuntalado, permite la vuelta al hogar en condiciones de seguridad. La farmacia de la planta baja ha reabierto. «La respuesta del barrio ha sido increíble». Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents