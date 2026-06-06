Javier Fraiz

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Vuelta a casa de los vecinos afectados por el incendio

Tras el susto y la ausencia obligada, vuelve a ser habitable el bloque residencial contiguo al edificio okupado que quedó destruido por un incendio en Ourense, el sábado 30 de mayo. Harán falta arreglos y limpieza en las viviendas, debido a los daños causados por el humo. Una actuación de emergencia en el portal, apuntalado, permite la vuelta al hogar en condiciones de seguridad. La farmacia de la planta baja ha reabierto. «La respuesta del barrio ha sido increíble». Más información