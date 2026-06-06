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Las vespas y lambrettas rugen en Ourense

Las vespas y lambrettas rugen en Ourense

Iñaki Osorio

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Las vespas y lambrettas rugen en Ourense

Iñaki Osorio

Ourense
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El club Avispados reúne en Ourense a los amantes de las motos Vespa y Lambretta clásica. En el año del vigésimo aniversario de esta asociación, decenas de personas participan este fin de semana en la XVII edición de la Escuterada Ourensana. La pasión por las dos ruedas y por estos vehículos míticos conecta generaciones en este club, que organiza quedadas semanales y disfruta, este sábado y domingo, de rutas y actos de ocio y confraternización en la provincia. Más información

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