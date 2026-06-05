Redacción (Edición: Eli RG)

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Escolares intercambian clases a cubierto por aulas al aire libre

Un total de 500 escolares del Colegio Plurilingüe María Auxiliadora de Ourense intercambió las clases a cubierto por las aulas al aire libre. En el Puente Romano participaron en una jornada de sensibilización ambiental con un protagonista concreto: el vencejo. Cuyo Día Internacional se celebra este domingo. De la mano de Ecoloxistas en Acción, el alumnado (desde el primer curso de infantil hasta primero de la ESO) pudo conocer más sobre este ave que "vuela 10 meses y anida durante 2", según explicaban los menores. Más información