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Aspamadis: el equipo de mima los jardines de Ourense y Allariz

En el Centro Residencial Docente, integrado en el conjunto de la antigua Universidad Laboral, el sonido de los rastrillos sobre las hojas secas marca el ritmo de la jornada laboral de seis trabajadores de la Asociación de Padres y Madres de Discapacitados Intelectuales (Aspamadis). Integrados en el Centro Especial de Empleo de la entidad desde 2016, mantienen impecables espacios públicos y residenciales de la provincia de Ourense y lo hacen con una reivindicación compartida: disponer de más oportunidades laborales.