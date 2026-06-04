Javier Fraiz

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Arte con ansias de libertad: el CHUO exhibe obras pictóricas de presos

'A frase que me libera' es el título de una exposición colectiva que se exhibe hasta el 12 de junio en el hospital de Ourense. El proyecto permite a los internos aflorar los sentimientos sobre la vida en privación de libertad, además de mejorar sus habilidades sociales y su reinserción. La creatividad libre, que se materializa en cuadros realizados con la técnica del marmoleado, «permite canalizar el deseo de mostrar a los demás los sentimientos». Más información Más información