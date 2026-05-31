VÍDEO: J. Fraiz | FOTO: I. Osorio / Javier Fraiz

Comprobaciones de seguridad tras el peligroso incendio de A Ponte

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Los bomberos de Ourense dieron apoyo este domingo a vecinos desalojados del bloque contiguo que recogieron pertenencias básicas, así como a técnicos que inspeccionaron el portal para constatar la necesidad de una obra urgente para garantizar el acceso con seguridad por el portal, que comparten ambos inmubles. Es imprescindible actuar en el portal para que los desalojados puedan volver a sus casas —no será antes de 15 días—, tras el virulento fuego de este sábado en un bloque okupado en la confluencia de Avenida das Caldas y Vicente Risco. Operarios retirarán escombros y se vallará el entorno del inmueble. Los bomberos ultiman la extinción atacando los rescoldos que aún humean en el edificio en ruinas. MÁS INFORMACIÓN