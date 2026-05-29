Brevebretema (Edición: EliRG)

La UVigo gradúa la primera promoción del grado de Relaciones Internacionales

En 2022, la UVigo comenzaba el curso académico con la novedad del grado de Relaciones Internacionales, la primera oferta de dicha carrera en toda Galicia. De modalidad universitaria con la UDC y teniendo como decana a una eminencia del derecho internacional marítimo retornada desde Suecia, alrededor de 50 estudiantes —divididos entre los campus de Ourense y Ferrol— se aventuraron como pioneros buscando un enfoque global para su futuro. Este viernes, una parte de los que hicieron su recorrido por la ciudad de As Burgas celebraron que terminan un ciclo, pero sobre todo, que abren la puerta de lo que será su camino al mundo: el edificio Politécnico celebró este 29 de mayo la graduación de la primera promoción de la carrera.