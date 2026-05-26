Cedido: Toño Alonso y Antonio Pérez

Antonio, el pulpeiro de Carballiño que conquista México

Antonio Pérez, un pulpeiro de Arcos, en O Carballiño, se fue al país azteca con la idea de pasar unos meses y lleva diez años elaborando este plato en la cantina 'La Nº 1', un restaurante de Ciudad de México fundado por otro gallego. El producto se captura en el Yucatán pero lo prepara 'á feira' o 'a la gallega'.