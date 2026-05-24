Secciones

Es noticia
Celta a EuropaDía de las Fuerzas ArmadasAdiós saga relojerosSalud mental en menoresCelta y Zona FrancaSenda Vigo-NigránNelson Villalobos
instagramlinkedin
Los mayores les leen libros a los pequeños: la iniciativa de un colegio de Ourense para fomentar la lectura

Los mayores les leen libros a los pequeños: la iniciativa de un colegio de Ourense para fomentar la lectura

Iñaki Osorio / Lucila González / Edgar Melchor

Los mayores les leen libros a los pequeños: la iniciativa de un colegio de Ourense para fomentar la lectura

Iñaki Osorio

Lucila González

Edgar Melchor

RRSS WhatsAppCopiar URL

El CEIP Manuel Sueiro, en Ourense, acerca las letras a todos sus estudiantes. En el colegio ourensano, que acaba de recoger un premio nacional por su plan de lectura, los alumnos mayores leen a aquellos que aún no tienen comprensión lectora, como los de infantil o primero de primaria. Este año, además, implementan una novedad: grabar sus propios audiolibros; luego, los profesores los convierten en códigos QR que colocan en las tapas de las obras. Esta última iniciativa surge por el alto ratio de alumnos en el espectro autista que no tienen acceso a la lectura.

TEMAS

Tracking Pixel Contents