Iñaki Osorio / Lucila González / Edgar Melchor

Los mayores les leen libros a los pequeños: la iniciativa de un colegio de Ourense para fomentar la lectura

El CEIP Manuel Sueiro, en Ourense, acerca las letras a todos sus estudiantes. En el colegio ourensano, que acaba de recoger un premio nacional por su plan de lectura, los alumnos mayores leen a aquellos que aún no tienen comprensión lectora, como los de infantil o primero de primaria. Este año, además, implementan una novedad: grabar sus propios audiolibros; luego, los profesores los convierten en códigos QR que colocan en las tapas de las obras. Esta última iniciativa surge por el alto ratio de alumnos en el espectro autista que no tienen acceso a la lectura.