A librería Tanco de Ourense acolle un concerto de oboe e un contacontos para dar a coñecer este instrumento

Conservatorio de Música de Ourense

A librería Tanco de Ourense acolle un concerto de oboe e un contacontos para dar a coñecer este instrumento

Marta Blanco Pascual, profesora de piano do Conservatorio de Ourense, presentou hoxe na librería Tanco Ramón el oboe. Ao contacontos acudiron máis de 50 cativos e cativas, que puideron desfrutar dun concerto de oboe e piano ofrecido pola propia docente e varios alumnos. O obxectivo que perseguen, segundo explica o docente de oboe Esteban Vaquero, é dar a coñecer este instrumento que «suele quedar a la sombra del piano o de la guitarra, pero puede ser igual de divertido». Para transmitilo, crearon esta proposta interactiva na que os máis pequenos puideron coñecelo de preto, dende a súa construción ata como conseguir sons modernos.

