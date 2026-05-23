Conservatorio de Música de Ourense

La librería Tanco de Ourense acoge un concierto de oboe y un cuentacuentos para dar a conocer este instrumento

Marta Blanco Pascual, profesora de piano del Conservatorio de Ourense, presentó hoy en la librería Tanco Ramón el oboe. A su cuentacuentos acudieron más de 50 niños y niñas, que pudieron disfrutar también de un concierto de oboe y piano ofrecido por la propia docente y varios alumnos. El objetivo que persiguen, según explica el maestro de oboe Esteban Vaquero, es dar a conocer este instrumento que «suele quedar a la sombra del piano o de la guitarra, pero puede ser igual de divertido». Para transmitirlo, crearon esta propuesta interactiva en la que los más pequeños pudieron conocerlo de cerca, desde su construcción hasta cómo conseguir sonidos modernos. Más información