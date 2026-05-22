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Ourense se va de graduación

El Edificio Politécnico del campus de Ourense volvió a vestirse este viernes de gala para celebrar una de las jornadas más emotivas del calendario universitario. Decenas de estudiantes, acompañados por familiares y amigos, participaron en los actos de graduación de titulaciones de la Facultade de Educación e Traballo Social y de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, en una tarde marcada por los abrazos, las fotografías y la emoción de poner punto final a una etapa académica.