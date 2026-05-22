David Alján

Jorge Gil acaba de convertirse en taxista de Maceda, asegurando la continuidad de un servicio indispensable en el rural

Jorge es, a priori, un joven de Maceda como cualquier otro. Celtista hasta la médula, hace sus pinitos en el rap, y cada año se viste con el típico traje de 'felo' para celebrar el entroido por las montañas del Macizo Central ourensano. Sin embargo, la decisión que acaba de tomar lo convierte en protagonista de una de esas historias que no ganan premios, pero dejan huella en su zona: acaba de convertirse en uno de los taxistas de su pueblo con tan solo 23 años. Con ello, asegura el relevo generacional en un servicio indispensable para el concello y apuesta por hacer negocio en un rural que ama, y en el que quiere vivir de por vida. Más información